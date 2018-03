Alarma inainte de meciul cu CFR! Dica a explicat de ce l-a scos pe Pintilii si de ce NU poate fi demis de la Steaua

FCSB a revenit pe locul 2 in clasament, dupa victoria 2-1 cu Viitorul.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Nicolae Dica spune ca Pintilii s-a accidentat si va face in zilele urmatoare controale amanuntite. Medicii Stelei trebuie sa il recupereze pana etapa viitoare, cand FCSB intalneste CFR Cluj.

"Pintilii mi-a cerut schimbare la pauza, se pare ca ar avea contractura. Vom vedea in zilele urmatoare." (DigiSport)

Dica spune ca nu are cum sa fie demis la finalul sezonului, daca pierde titlul. Va pleca singur, pentru ca ii expira contractul.

"Demis n-am cum sa fiu la sfarsitul sezonului, pentru ca mi se termina contractul. Daca vom castiga campionatul, vom vedea ce se va intampla. Daca nu, la fel, vorbim la vara."

Ce a mai declarat Dica la finalul meciului:

"Ne asteptam ca Viitorul sa vina sa faca presing, asa a facut intotdeauna. Am reusit o partida buna in aceasta seara, am meritat victoria."

"Ocaziile Viitorului? N-am vazut ocazii la ei. Pe final au venit cu cateva centrari de la 25, 30 de metri."

"Urmatorul meci, cu CFR Cluj, este foarte important pentru noi, trebuie sa castigam ca sa ajungem pe primul loc. Daca vrem titlul, trebuie sa batem CFR."

"Alibec a intrat foarte bine si astazi, a avut ocazie de a marca. Am vazut o atitudine buna la el."