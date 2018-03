"Noi la titlu? Glumiti?" Hagi, resemnat dupa meciul cu Steaua: "Au jucat mai mult fotbal ca noi!"

Viitorul a plecat invinsa de la Bucuresti, 1-2 cu FCSB, si joaca etapa viitoare cu Craiova.

Hagi a ras amar atunci cand a fost intrebat daca Viitorul se mai gandeste la primele locuri.

"Noi la titlu? Glumiti? Pai ce, celelalte echipe nu mai joaca? Hai sa fim seriosi! Ne gandeam doar la locul 3, dar se pare ca acum va fi mult mai greu."

"Din pacate nu am inceput meciul asa cum trebuie. Le-am zis jucatorilor sa jucam colectiv mai bine decat Steaua. N-am facut lucrurile asa cum trebuie, atunci cand am recuperat mingea. Prea putin fotbal in prima repriza, din pacate."

"Steaua a facut un meci bun, o echipa cu mai multa personalitate decat noi."

"Au jucat mai mult fotbal ca noi si s-a vazut pe tabela pana la urma", a spus Hagi la conferinta de presa.