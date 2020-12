"NO RESPECT!" Fanii CFR-ului, ATAC la UEFA dupa ce campioana a fost SCOASA din Europa de arbitrii francezi!

Suporterii CFR-ului au mers la stadionul din Gruia pentru a atrage atentia asupra modului in care CFR a fost eliminata din Europa!

Fanii nu vor avea acces la partida cu FCSB, dar au vrut sa-si arate sustinerea fata de echipa lui Edi Iordanescu. Au adus la stadion un banner pe care au scris "NO RESPECT" si au aprins torte in fata stadionului.



CFR Cluj a fost eliminata din Europa League dupa o greseala uriasa de arbitraj a brigazii din Franta. Arbitrul Benoit Bastien a inventat un penalty in minutul 89 la un duel dintre Balgradean si un jucator advers.