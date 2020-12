Cu CFR Cluj, FCSB poate rupe un blestem vechi de 6 ani! Ultima data cand s-a intamplat asta echipa lui Becali a luat titlul!

CFR Cluj - FCSB este derby-ul etapei a 13-a din Liga 1.

Cele doua echipa s-au luptat de cele mai multe ori pentru titlu in ultimii zece ani. CFR-ul a castigat ultimele trei campionate, dar in acest an pare ca FCSB este echipa momentului, dupa cum a declarat chiar Edi Iordanescu.

Echipa lui Becali nu a mai castigat titlul din sezonul 2014/2015, atunci cand FCSB cu Costel Galca antrenor reusea eventul. Bucurestenii se impuneau pe 10 august 2014, cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind inscris de Cristi Tanase in minutul 16, chiar din pasa actualului fotbalist de la CFR Cluj, Alexandru Chipciu.

De la acea partida din Gruia, FCSB nu a mai reusit sa invinga pe terenul CFR-ului. Cele doua s-au mai intalnit de 9 ori, sase dintre dispute terminandu-se la egalitate, iar 3 au fost castigate de clujeni.

FCSB are insa o absenta de marca la derby-ul de duminica seara, Florin Tanase fiind lasat acasa pentru a nu risca o accidentare grava. Capitanul alaturi de Dennis Man sunt golgeterii Ligii 1, cu 9, respectiv 10 goluri marcate. FCSB are cel mai bun atac din campionat, cu mai bine de dublu goluri marcate (34) fata de cele doua urmaritoare ale sale.