Chiar dacă decizia nu ar fi una definitivă, Bancu ar prefera să se concentreze la echipa de club cu speranța că va prinde un transfer important pe final de carieră.

Ioan Becali l-a propus pe Nicușor Bancu la Ludogorets

Ioan Becali a dezvăluit că l-a propus pe Nicușor Bancu în Bulgaria, la Ludogorets, unde căpitanul Universității Craiova ar fi urmat să încaseze o sumă uriașă, aproximativ 50.000 de euro lunar.

Impresarul a discutat și cu Cosmin Moți, directorul sportiv al clubului bulgar, însă tratativele nu au avansat din cauză că în poziția pe care evoluează Bancu, Ludogorets îl are deja pe căpitanul echipei, Anton Nedyalkov, care are tot 32 de ani.

”Eu l-am propus la Ludogorets pe o sumă civilizată, cam 1,5 milioane. Am vorbit și cu Moți, dar ei îl au pe căpitanul lor, Nedyalkov, fundaș stânga, care e de aceeași vârstă.

Ne-am bătut cap în cap și nu am putut, că era o ieșire frumoasă pentru el, cu un salariu imens. Nu un milion, dar la Ludogorets sunt jucători care câștigă 6-700 de mii de euro.

Putea să ia ușor 50.000 pe lună și să își încheie cariera în 2-3-4 ani. Nu am vorbit cu el, am vorbit doar cu domnul Rotaru de chestia asta. Ludogorets joacă an de an în cupele europene”, a spus Ioan Becali la Fanatik.