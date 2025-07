Veteranul din Bănie, ajuns la 32 de ani, vorbește fără ocolișuri atât despre debutul în campionat, cât și despre un posibil transfer în străinătate, recunoscând cu o sinceritate rară care ar fi singura sa motivație.



Înainte de duelul de la Arad, Bancu se așteaptă la o confruntare dificilă, dar speră ca oltenii să fie cei care vor pleca victorioși. Acesta a atins și un punct sensibil pentru suflarea alb-albastră: visul de a câștiga titlul.



"Va fi o partidă destul de dificilă. Tot timpul am avut meciuri grele cu UTA în deplasare. Ei au și un antrenor nou și sigur își doresc să înceapă cu dreptul acest campionat. Dar și noi la fel. Va fi o partidă interesantă, sper ca noi să fim cei care începem cu dreptul campionatul. Încă am un regret că nu am reușit să câștig campionatul cu Universitatea Craiova, dar poate pe viitor mi se îndeplinește și acest vis", a spus Bancu în conferința de presă de vineri.



Sinceritate dezarmantă

După 11 ani petrecuți la Universitatea Craiova, fundașul stânga ia în calcul o plecare. Acesta nu se ascunde și transmite că, dacă va face acest pas, o va face exclusiv pentru un câștig financiar, indiferent de destinație.



"Eu am spus tot timpul că dacă va fi să plec, vedem, dacă nu, rămân cu inima deschisă la Universitatea Craiova și voi da totul pentru această echipă. Mai este timp până în septembrie când se termină perioada de transferuri, vom vedea ce va fi. Nu contează în ce campionat m-aș transfera, important e să câștig ceva bani, pentru că dacă pleci de acasă o faci 100% pentru bani. Nu contează că e vorba despre țările arabe, deocamdată sunt aici, până în septembrie nu pot să spun dacă plec sau nu. Dacă va fi o ofertă pentru mine, antrenorul mă va lăsa să plec", a explicat căpitanul oltenilor.



Pentru Universitatea Craiova, noul sezon al Superligii debutează sâmbătă, de la ora 18:30, pe Arena "Francisc Neuman" din Arad, împotriva echipei UTA.