Nicolae Dică, un antrenor căutat: ”În afară de FCSB, am avut trei oferte”

Acesta s-ar putea întoarce ca antrenor principal în Liga 1, acolo unde a mai pregătit-o pe FCSB. Dică recunoaște că a avut trei oferte din Liga 1, Liga 2 și din străinătate, dar a preferat să rămână la echipa națională.

Nicolae Dică, asaltat cu oferte

„Da, am avut oferte, şi multe, nu una. În afară de FCSB, am avut 3 oferte din Liga 1 şi din Liga 2 mai multe. Şi am avut şi una de afară”, a spus Nicolae Dică, conform Telekom Sport.

După plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB, s-a zvonit că Nicolae Dică ar fi pe lista lui Gigi Becali pentru postul de antrenor, dar acesta l-a ales, în cele din urmă, pe Toni Petrea.

Nicolae Dică a lucrat cu Mirel Rădoi și Constantin Gâlcă la FCSB, iar în 2016 și-a început cariera de ”principal” la SCM Pitești. A fost antrenor pentru un an și jumătate la FCSB, iar apoi a fost secundul lui Rădoi la naționala României.