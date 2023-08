Nicolae Dică a dezvăluit de ce l-a refuzat pe Iftime! Cine l-a convins să nu meargă la FC Botoșani

Antrenorul de 43 de ani a susținut că discuțiile cu Valeriu Iftime au decurs bine, însă membrii echipei sale nu au dorit să meargă Botoșani, iar acest lucru l-a determinat să refuze oferta moldovenilor.

Nicolae Dică i-a avut alături până acum, în Superliga, pe Viorel Tănase (52 de ani), asistentul său, și George Mihai Cotiga (33 de ani), responsabil cu partea metodologică.

„Îi mulțumesc (n.r. - lui Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani) că s-a gândit la mine. Am fost la Botoșani, am avut o discuție de vreo 4 ore. Mi-a făcut plăcere, dar nu am ajuns la un numitor comun. Au fost probleme legate de staff.

Cei din staff au gândit altfel decât mine, singur nu puteam să merg. EI au fost mai sceptici. Nu îmi doream să merg singur. Eu am zis OK, merg pe mâna lor.

Am luat o decizie care să fie ok pentru toți. Salariul ar fi fost mai bun decât la Craiova”, a spus Nicolae Dică la Orangesport.

Dică s-a despărțit în urmă cu zece zile de FCU Craiova

Dică preluase echipa patronată de Adrian Mititelu în data de 17 iulie, după prima etapă, şi a încheiat cu un bilanţ de două victorii şi trei înfrângeri.

În vârstă de 43 de ani, Nicolae Dică a mai antrenat formaţiile FCSB, FC Argeş şi CS Mioveni.

Mandatul lui Dică la FCU Craiova s-a încheiat după ce „alb-albaştrii” au fost învinşi de Petrolul Ploieşti cu scorul de 4-3, pe Stadionul „Ilie Oană”.