Miercuri seară, Rayo Vallecano a primit vizita lui Real Oviedo la Madrid, pe ”Campo de Futbol de Vallecas”, în etapa restantă #23 din primul eșalon al Spaniei, La Liga.

La capătul celor 90 de minute, Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 și a înregistrat toate cele trei puncte. În urma victoriei, Rayo a urcat pe locul 12 cu 30 de puncte.

Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano a făcut spectacol în etapa din Spania. 3-0 și trei puncte uriașe

Pentru maniera în care a evoluat, Andrei Rațiu a fost notat cu 7,6 de portalul de specialitate FlashSocre. Punctajul său a fost peste media echipei, care a înregistrat un total de 7,4.

Rațiu a fost integralist

Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 44, iar în actul secund a realizat ”dubla” după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 50. Scorul final a fost stabilit de Alvaro Garcia în minutul 62.

Ce urmează pentru Rațiu și Rayo

Pentru Rayo urmează meciul cu Sevilla de duminică, 8 martie, de la ora 19:30, în etapa 27. Cele două se vor întâlni la Sevilla pe ”Estadio Ramon Sanchez Pizjuan”.