”Ne scuzați, doctorul nu are motivație”. Sorin Colceag i-a pus la zid pe jucătorii lui Dinamo

Colceag trage un semnal de alarmă și cheamă la club toți cei care pot aduce o contribuție la redresarea lui Dinamo.

„Am pierdut mingile foarte ușor, asta a dat posibilitatea Craiovei să devină periculoși. Giafer a fost o victimă colaterală a situației care a fost la noi. După 1-0 reușisem cumva să echilibrăm jocul.

Le-am spus băieților în vestiar că trebuie să ne uităm la noi. Trebuie să strângem rândurile, să începem să ne analizăm pe noi. Ar trebui să fim mult mai atenți cu ce facem noi, fără să mai fim atenți la ce fac ceilalți. Care motivație? Motivația e că joci la Dinamo. Ce altă motivație îți trebuie? Nu trebuie să vină cineva și să îți spună ”joacă!”.

Trebuie să vină cineva să te împingă de la spate? Nu cred că ar trebui ei să îi motiveze altcineva. Ce ar face un doctor care trebuie să te opereze?

Să spună asistenta ”știi, doctorul astăzi nu are motivație”. Sau să te duci într-un restaurant în care îți spune ospătarul că bucătarul e nemotivat astăzi. Păi du-te, tată, acasă dacă nu ai chef să muncești.

Am dezarmat foarte ușor, nu am avut tăria să ne arătăm caracterul. Am făcut un pas în spate și asta costă. Lucrurile astea costă! Când nu ai bărbăția și caracterul să nu faci un pas în față, adversarul nu are cum să nu profite”, a spus Colceag.

Houri, Ivan, Cîmpanu, Căpățînă și Markovic au marcat golurile pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, care a urcat pe locul șapte.

Dinamo a rămas pe penultimul loc, cu șase puncte. Acum, ”câinii” au și cea mai slabă apărare, cu 24 de goluri primite în 10 meciuri.