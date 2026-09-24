Laurențiu Regehcampf și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis și a plecat în România

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract.

Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii, scrie Fanatik, care dezvăluie că negocierile dintre cele două părți au durat nu mai puțin de 10 ore.

Presa tunisiană a publicat miercuri seară și câteva imagini cu Laurențiu Reghecampf de la aeroport. Antrenorul este așteptat astăzi să conducă primul antrenament după revenirea la FCSB.

"Reghecampf pleacă în România pentru a-și începe noua aventură cu FCSB", a scris Alriadhiyaa.