După victoria cu FC Argeș, de duminică, scor 2-1, Dinamo a devenit principala favorită la obținerea locului 4, care duce la barajul pentru Conference League. "Câinii" păstrează șanse și pentru poziția a treia, însă depinde și de rezultatele lui CFR Cluj.

Marius Niculae: "Dinamo o să bată FCSB în barajul pentru Conference League"

Barajul din play-out pentru Conference League se va da între FCSB și FC Botoșani, iar învingătoarea va juca pe terenul formației din play-off.

În cazul în care barajul va fi Dinamo - FCSB, Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant din "Ștefan cel Mare" crede că echipa lui Zeljko Kopic are capacitatea să învingă campioana en-titre și să revină în cupele europene.

"(n.r - despre un baraj Dinamo - FCSB) O să-i bată Dinamo! Eu așa zic. Mai ales că în ultimul timp Dinamo și-a regăsit cadența, a început din nou să joace fotbalul cu care i-a obișnuit pe suporteri. Deși e puțină tensiune cu noua emblemă, eu cred că vor trece peste. O revenire în cupele europene după foarte mult timp eu zic că e un plus pentru club și suporteri. Să nu uităm că Dinamo, acum puțin timp, era în liga a doua", a spus Marius Niculae.

Marius Niculae: "Dacă rămâne Kopic, Dinamo va avea șanse reale la titlu"

Pentru ca Dinamo să ajungă o candidată serioasă la titlu în sezonul următor, Marius Niculae crede că Zeljko Kopic trebuie convins să rămână la echipă, iar conducerea să asigure dubluri pe fiecare post.

"Eu cred că munca lui Kopic se vede. A dus echipa de două ori în play-off, mai ales în sezonul trecut, când nimeni nu se aștepta ca Dinamo să fie în play-off.

Dacă va rămâne Kopic, eu zic că Dinamo va avea șanse reale să se bată la titlu. Ce îi va trebui? Jucători! La Dinamo s-a văzut că nu are dublură pe fiecare post și are mari probleme. Mai ales la atacanți. A dat drumul unui atacant și nu a adus imediat altul, chiar dacă Pușcaș e jucător de echipă națională", a mai spus Marius Niculae.