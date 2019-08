ULTIMA ORA | Stoian, revenire spectaculoasa! Anuntul facut in aceasta dimineata: "Semneaza in urmatoarele ore!"

Adrian Stoian revine.

Adrian Stoian, jucatorul dat afara de FCSB dupa doar cateva minute, si-a gasit un nou angajament. Cel putin asa sustine Corriere dello Sport care anunta ca mijlocasul in varsta de 28 de ani ar urma sa revina in fotbalul italian.

Potrivit jurnalistilor italieni, Stoian va semna cu Pescara, echipa din Serie B. "Mutarea se poate definitiva in urmatoarele ore", anunta sursa citata. Stoian a mai jucat la Pescara in sezonul 2010-2011 atunci cand a fost imprumutat de AS Roma.

Stoian a venit la FCSB in iarna acestui an, dar a prins doar cateva minute in tricoul ros-albastru. Nemultumit de prestatiile mijlocasului, Gigi Becali a declarat ca nu mai vrea sa-l vada in echipa, astfel ca la finalul sezonului trecut Stoian si-a reziliat contractul cu FCSB.