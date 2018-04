Mutu, contactat de un alt club din Liga 1: "A existat o discutie!" De ce nu acceptat propunerea

Adrian Mutu a fost contactat de o alta echipa din Liga 1.



Mutu vrea sa isi inceapa cariera de antrenor si a fost la un pas sa o preia pe Astra dupa plecarea lui Edi Iordanescu, insa in cele din urma Ioan Niculae l-a ales pe Gigi Multescu. Potrivit GazeteiSporturilor si FC Botosani l-a cautat pe Adi Mutu.

Costel Enache nu a mai castigat de 10 meciuri pe banca celor de la Botosani, iar conducerea clubului moldovean si-ar dori o schimbare. Potrivit sursei citate, Botosani l-a contactat pe Mutu chiar inaintea meciului cu Dinamo.

"A existat o discutie intre cei doi in care au abordat mai multe aspecte despre preluarea echipei de catre Adi. Au fost puse pe hartie mai multe idei, dar pana la urma Mutu a decis sa ramana sub contract cu Federatia Romana de Fotbal si sa-si continue munca la echipa nationala. Motivul a fost ca mai are timp, ca e la inceput de drum, ca nu se grabeste si ca oricum distanta fată de Bucuresti e foarte mare. Ar sta mai mult plecat de-acasa, de langa sotie si copil", a declarat pentru Gazeta o sursa din cadrul clubului.