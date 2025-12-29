Este și cazul celor de la Farul Constanța, echipa patronată de Gică Hagi și antrenată în această stagiune de Ianis Zicu.

Gabi Iancu ar urma să plece de la Farul Constanța

În această pauză competițională de iarnă, clubul de la malul mării își va pierde unul dintre cei mai experimentați jucători. Ajuns la 31 de ani, Gabi Iancu s-a decis să o părăsească pe Farul după două sezoane petrecute alături de constănțeni.

Iancu și-a făcut o parte din juniorat la Viitorul, club devenit mai apoi, după fuziune, Farul Constanța. De acolo a fost lansat și în fotbalul mare. În 2013, constănțenii îl vindeau pe Iancu la FCSB pentru 500.000 de euro, dar jucătorul revenea la clubul condus de Gică Hagi trei ani mai târziu. După alți câțiva ani în care s-a perindat prin străinătate, Iancu a revenit încă o dată la Farul în 2019, iar apoi, pentru a patra oară, în 2022. În final, Iancu a semnat pentru a cincea oară cu Farul în 2024.

200.000 de euro este cota de piață a lui Gabi Iancu, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Gabi Iancu și-a făcut apariția în doar opt meciuri în tricoul constănțenilor, dar nu a reușit să contribuie nici cu gol, nici cu pasă decisivă.

Conform GSP, Gabi Iancu se va despărți de comun acord de Farul Constanța în această iarnă și se află deja în discuții cu mai multe echipe din a doua jumătate a clasamentului.

Gabi Iancu este de patru ori campion al României, o dată cu Farul (sezonul 2016-2017) și de trei ori cu FCSB (sezoanele 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015).

