Moment SOCANT pe un stadion din Romania! Un jucator de culoare a iesit de pe teren din cauza RASISMULUI

Clipe teribile pentru Moussa Konate de la Foresta Suceava!

Fundasul a parasit terenul in prima repriza a meciului de la Balotesti din cauza scandarilor rasiste ale fanilor ilfoveni. In ciuda insistentelor coechipierilor si ale staff-ului tehnic, Konate a transmis ca nu mai poate juca in conditiile date. Pana si arbitrul s-a implicat, cerandu-le si suporterilor sa se potoleasca si lui Konate sa incerce sa revina.

Konate n-a putut fi convins, astfel ca antrenorul Forestei, Florentin Petre, a trebuit sa faca schimbare dupa o jumatate de ora de joc.

Liga2.ro prezinta pozitia unui oficial al Balotestiului, care sustine ca Moussa Konate (24 de ani) n-a iesit din teren pentru ca a fost jignit ci pentru ca a crezut ca a luat cartonas rosu!

Balotestiul a castigat cu 3-1 derby-ul din zona retrogradarii. Foresta ocupa acum ultimul loc intre echipele aflate inca in competitie.