Oficialul roș-albaștrilor a mărturisit că a trăit cu intensitate maximă finalul meciului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj (scor 2-2), rezultat care a declanșat sărbătoarea în tabăra bucureșteană.



FCSB a devenit campioană încă de sâmbătă seară, cu o zi înainte de propriul meci cu U Cluj, grație remizei din Bănie. Acest rezultat a menținut o diferență de șase puncte între FCSB și CFR Cluj, cu doar două etape rămase de disputat pentru ardeleni, iar la egalitate de puncte, FCSB ar fi avantajată de poziția superioară din sezonul regulat.



"Erau numai antrenori în ultimele minute"



Într-o intervenție la PrimaSport, Mihai Stoica a descris cum a trăit finalul partidei de la Craiova, care a adus titlul pentru FCSB. "A fost ceva de povestit nepoților. Cel puțin în ultimele minute, era ceva… erau numai antrenori. Toți voiau ca cei de la Craiova să nu piardă mingea", a spus MM Stoica.



Oficialul a recunoscut că încă nu realizează pe deplin performanța, din cauza intensității cu care a trăit evenimentele. "Sunt foarte, foarte sincer, acum nu conștientizez, pentru că am trăit cu foarte mare intensitate. La pauză, cel puţin, mă gândeam că intră Munteanu, Kamara, Korenica şi ziceam că va fi altceva", a adăugat el, referindu-se la posibilele schimbări ofensive ale CFR-ului.



Managerul FCSB a recunoscut că a avut emoții când a văzut că Mirel Rădoi forțează cu doi atacanți pe "Ion Oblemenco": "Era clar că am avut șansa ca Universitatea Craiova să aibă mare nevoie de puncte, chiar de victorie. Mirel a forțat cu 2 atacanți, acolo ne-am speriat noi, fiind mulțumiți şi cu un egal".



Constanța în play-off și transferurile inspirate le-au adus titlul roș-albaștrilor



Întrebat care au fost atuurile FCSB în acest sezon, MM Stoica a menționat parcursul fără înfrângere din play-off și inspirația la transferuri, dându-l exemplu pe Juri Cisotti, care a suplinit cu succes absența lui Darius Olaru.



"În primul rând, faptul că, împotriva echipelor din play-off, nu am pierdut niciun meci. În al doilea rând, chiar dacă am avut jucători foarte importanți accidentați, am reușit să facem transferuri foarte inspirate. Vă dau un exemplu: Olaru s-a accidentat, Cisotti a venit şi are 7 reușite în play-off, goluri şi pase de gol", a explicat Stoica. El a adăugat și "ghinionul" din sezonul regulat (golul cu Petrolul, golul primit cu Botoșani pe final) care, în opinia sa, "s-a întors" acum.



Oficialul campioanei a încheiat cu o ironie la adresa celor care au criticat jocul echipei ("Chiar dacă am fost 'o ofensă la adresa fotbalului', am fost la 2-0 cu Rapid în pauză şi 3-0 cu Dinamo în pauză") și a anunțat că echipa se gândește deja la Supercupă și la sezonul viitor, inclusiv la parcursul din Liga Campionilor, deși a evitat să facă pronosticuri privind traseul european.