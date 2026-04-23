MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”

Pentru FCSB urmează meciul cu Petrolul Ploiești de vineri seară, ora 20:30, din runda #6.

FCSB e prima în play-out cu 33 de puncte . După cinci etape, campioana en-titre a bifat trei victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.

Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a evidențiat că Elias Charalambous, fostul antrenor al roș-albaștrilor, vine la București în următoarea săptămână.

Charalambous va revendica un ceas pe care o firmă îl face cadou jucătorilor și staff-ului tehnic de la FCSB, datorită parcursului european al clubului de acum doi ani.

Cu această ocazie, MM Stoica speră să-l convingă pe Elias Charalambous să se întoarcă la echipă

”Elias Charalambous oricum trebuia săptămâna viitoare să vină aici. Avem o acțiune. Un prieten face un gest fenomenal. Ceasuri pentru toți componenții echipei și pentru toți membrii staff-ului. Niște ceasuri scumpe.

E firma Tudor, din câte știu. Și urma ca ele să se fie primite în cadrul unei ceremonii, festivități săptămâna viitoare. Elias trebuia să vină. Eu sper ăla să fie un semn, să vină și să rămână.

Pentru parcursul european fenomenal și cei doi ani… Un ceas pentru fiecare om de echipă, jucător, un ceas gravat cu numele fiecăruia. E un magazin de lux la Meriot, din câte știu eu”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Cipriotul Charalambous a părăsit banca tehnică a roș-albaștrilor alături de Mihai Pintilii după ce FCSB a ratat accederea în play-off-ul Superligii României, terminând sezonul regulat pe loc de play-out.

Cum arată clasamentul play-out-ului