Elias Charalambous (45 de ani) a bifat 147 de apariții pe banca tehnică a campioanei României, timp în care a înregistrat 1,84 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



MM Stoica anunță: ”L-au ofertat pe Elias Charalambous”



Vineri, Edward Iordănescu, fostul selecționer al României, s-a despărțit de Legia Varșovia. Iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că polonezii l-au ofertat și pe Elias Charalambous.



Oficialul campioanei a ținut să puncteze faptul că Legia este o echipă cu probleme și că Iordănescu Jr. trebuia să aleagă o echipă mai stabilă



”Nu sunt surprins. Am fost surprins atunci când a semnat cu Legia. Întâmplător, știind că Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous, am luat de la niște oameni în care am încredere foarte multe informații despre Legia, care era într-un moment foarte, foarte dificil.



Nu am înțeles de ce, la cota pe care o avea la momentul acela Edi, a ales să meargă la Legia. S-a dus la un club cu foarte mari probleme. Eu cred că la un club cu foarte mari probleme se poate duce cineva care este disperat.



Nu era cazul lui. El avea cotă foarte bună”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

