În a doua zi de Paște, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a învins-o cu 4-0 pe Universitatea Craiova în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. Partida a avut loc pe ”Cluj-Arena”.

După meci, Alexandru Chipciu a sugerat, printre altele, că bugetele celorlalte echipe sunt cu mult mai mari față de cele de la ”U” Cluj și faptul că nu există presiune pentru câștigarea titlului poate fi un factor pentru bunele evoluții ale echipei.

MM Stoica a reacționat după declarațiile lui Chipciu: ”Se contrazice singur”

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a reacționat în urma declarațiilor lui Chipciu, pe care l-a contrazis spunând că în niciun caz celelalte echipe nu au bugete cu mult mai mari decât la clubul din Ardeal.

”Chipciu se contrazice, zice că nu îl interesează calculele, apoi zice calculele, e clar că se gândise. Apoi nu că au probleme datorită terenului de la Mioveni, au probleme din cauza terenului de la Mioveni. Nu există buget dublu sau triplu nicăieri.

Dacă un jucător are 15.000 acolo, ar trebui să aibă 30.000 - 45.000 altundeva... nu. Ei au buget foarte bun și au siguranța zilei de mâine și a celei de poimâine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

”U” Cluj - Craiova 4-0

Jug Stanojev a deschis scorul în minutul 15, iar Jovo Lukic a majorat diferența în minutul 45, după ce în minutul 20 Monday Etim și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În actul secund, Lukic a realiz.at ”dubla” în minutul 51, iar Dan Nistor a închis tabela de marcaj la 4-0 în minutul 87 al meciului, după ce a fructificat din pasa lui Issouf Macalou.

După fluierul de final, ”U” Cluj a ajuns la patru din patru victorii consecutive în play-off-ul Superligii României, fiind lider cu 39 de puncte.

Ce a declarat Alexandru Chipciu

”Nu poți să faci o analiză corectă acum unui meci după ce am jucat în superioritate numerică. Trebuie să luăm doar punctele, că au fost foarte importante și nimic mai mult, că nu prea e relevant când joci 11 contra 10. A fost un meci la îndemâna noastră și asta cred că aș putea spune. Ok, scorul putea fi mai mare, puteau să dea și ei goluri. E bine că am rămas echilibrați și nu am făcut și noi lucruri nebune, poate luam un roșu. 11 contra 11 cred că era mai echilibrat.

Asta e cel mai important lucru, că suntem într-o poziție în care putem să prindem primele trei locuri, asta înseamnă o clasare în Europa după cea de anul trecut și după zeci de ani de absență. Cred că va fi o performanță fantastică. Eu nu mă gândesc la nimic, e un play-off greu, poți pierde cu oricine. Nu cred că noi și Craiova vom câștiga toate meciurile de acum înainte. Să tot facem calcule nu sunt bune, am văzut și meciul Rapidului cu FC Argeș. Dinamo la CFR Cluj. Oricine poate bate pe oricine!

Cred că am jucat bine în meciurile astea, ok, la Argeș a fost un meci de neprivit și din cauza terenului, că e greu și ei sunt și o echipă arțăgoasă. E și cupa. Noi nici nu simțim vreo presiune. Probabil că pentru Craiova e o presiune mare, câți bani s-au băgat, bani, bani, bani. Noi suntem mai relax, nici bugetul nostru nu se compară cu celelalte echipe, probabil de asta nici nu ni se cere să câștigăm campionatul. Noi continuăm să fim la fel.

Meciul ăsta nu pot să-l iau reper, 11 contra 11, e important că am câștigat”, a spus Chipciu.