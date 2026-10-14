FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Victor Angelescu, verdict după revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Numirea lui Laurențiu Reghecampf s-a produs în condițiile în care Marius Baciu nu reușise nicio victorie în ultimele 5 partide din SuperLiga. Echipa și-a schimbat suflul după venirea lui „Reghe”, succesul cu Oțelul vorbind de la sine.

Despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a vorbit și Victor Angelescu. Finanțatorul de la rivala Rapid a expus că își dorește ca nivelul să crească, iar numirea lui „Reghe” va aduce, fără doar și poate, un mare plus SuperLigii.

„Suporterii Rapidului își doresc ca FCSB să se bată la retrogradare și invers. Eu vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică. Ar fi benefic pentru România ca aceste echipe, plus U Cluj, să fie tot timpul în primele cinci. Aici trebuie să se dea bătălia.

Venirea lui Reghecampf e de bun augur, e sigur un plus, 100%. E un antrenor care a avut rezultate cu FCSB, a câștigat trofee, a fost în cupele europene. A avut rezultate și la Craiova, și în străinătate. E un antrenor foarte bun pentru România. FCSB are un lot foarte bun din punct de vedere individual”, a declarat Angelescu la Prima Sport.