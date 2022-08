1 august a fost o zi productivă pentru FCSB. Gigi Becali (64 ani) a oficializat două transferuri: pe Bogdan Rusu (32 ani), de la CS Mioveni, și pe David Miculescu (21 ani), de la UTA Arad.

Văzând că jurnaliștii îl bombardează cu întrebări doar pe jucătorul care l-a costat pe Becali 1,7 milioane de euro, Becali a replicat și a spus că Bodan Rusu va fi surpriza acestui sezon: „Băi, dar vorbiți, băi și cu el. O să vedeți cine va fi vedeta anului”, a declarat omul de afaceri.

De aceeași părere este și Mihai Stoica (57 ani). Managerul general al FCSB-ului este încântat că a putut acoperi postul de atacant central și îl compară pe Bogdan Rusu cu Frédéric Kanouté (44 ani), francezul care a evoluat pentru Sevilla.

Mihai Stoica: „'Du-te, Rusule, și cere să pleci gratis!'”

„Bogdan Rusu are știința jocului. Și-a desfășurat o parte foarte importantă din carieră în Liga 2, dar pe principiul fiecare soldat are în raniță bastonul de mareșal... uite că ranița a fost cam adâncă și l-a găsit cam greu. Știți foarte bine că au fost discuții cu Craiova, d-asta n-a jucat în prime etapă. Până la urmă, discuțiile nu s-au soluționat. Suma solicitată de Mioveni a fost foarte mare, iar când Mioveni a acceptat o ofertă care-l cuprindea pe Nistor, cred eu, s-a lovit de refuzul lui Nistor, dar refuzul au fost legate de schimbul de jucători. Bogdan Rusu ne-a executat în Cupa României, la Sibiu, cu Pelici pe bancă. El cu Blănaru, dar lumea vorbea de Blănaru atunci. Blănaru e un jucător de contraatac, iar pe Rusu l-am comparat, păstrând proporțile, cu Kanoute. Chiar dacă n-are talie, nu pare mic în teren. Câștigă foarte multe dueluri aeriene și nu l-am văzut numai vârf împins. Mioveni juca un 4-3-2-1, dar el juca mai retras decât Buziuc și Blănaru. Un jucător inteligent, cifre nu formidabile, dar e foarte greu să marchezi foarte multe goluri la Mioveni. A dat acum două goluri cu CFR, dar e un caz special. Gigi a acționat foarte rapid și, după ce se înțelesese cu Bogdan, am înțeles că a intervenit Emil Dică și ar fi transmis un mesaj din partea lui Petrescu ca să-l ia CFR. Înțeleg că ar fi vrut să-l ia gratis: 'Du-te, Rusule, și cere să pleci gratis'.

Cred că fotbalul românesc are două posturi deficitare: fundașii centrali și numărul 9. Fundași laterali, optari avem foarte mulți. Închizători nu prea avem, parcă tot străinii sunt mai bună, un Boateng, un Edjouma. Avem foarte mulți în zonele laterale. D-aia Bogdan Rusu a suscitat interes. A făcut un campionat bun anul trecut și acum a început bine. Va fi o mare schimbare pentru Bogdan Rusu. A jucat într-o echipă de răspuns, de contraatac, într-un sistem în care era jucătorul cu cea mai mare calitate, iar acum vine la o echipă care joacă cu totul și cu totul altceva, dar, la cum arată el, s-ar putea să se potrivească”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Sezonul trecut, Bogdan Rusu a marcat 9 goluri în Liga 1 pentru CS Mioveni, în 36 de meciuri sub comanda lui Alexandru Pelici (48 ani).