Mititelu Junior e multumit de echipa sa si are incredere in transferurile facute: "In timpul meciului, am discutat cu tata" 

Dupa condamnarea lui Adrian Mititelu, fiul sau a preluat carmele echipei de fotbal FCU Craiova.

Echipa, recent promovata in Liga 1 a disputat sambata seara un amical cu Hajduk Split. Craiova a condus, insa a pierdut meciul. Chiar si asa, oltenii s-au declarat incantati de jocul echipei.

"A fost un joc bun, am jucat impotriva locului 4 din Croatia. Am condus pana in minutul 80. Chiar imi place cum se misca echipa. Am avut doar o saptamana de pregatire fizica, ne miscam chiar ok.

Asamoah este un jucator bun, sa vedem cum va evolua in Liga 1. O sa mai vina 3-4 jucatori si atunci vom avea un lot complet si competitiv. Cu siguranta o sa vina, sunt negocieri intense de o luna. Nu e usor sa luam jucatori buni din Europa.

Marti vine un mijlocas lateral cu experienta, apoi doi atacanti. Mi-a placut de portarul asta austriac (n.r. Armin Gremsl), acum sa vedem. Mai sunt cateva meciuri amicale. In timpul meciului am discutat si cu tata, cu anumiti impresari. Le-am transmis cum a evoluat echipa. Tata e ok, e puternic" , a spus Adrian Mititelu Jr., dupa esecul cu Hajduk Split.