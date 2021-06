BREAKING NEWS Cluburile din Liga 1 au castigat batalia cu Federatia! Cum se schimba regula U21 din sezonul viitor 

Hotararea a fost luata in sedinta de azi a Comitetului Executiv FRF

In sezonul trecut, controversata regula U21 prevedea ca echipele sa aiba un jucator in varsta de sub 21 ani pe toata durata unui meci, iar un al doilea tanar sa fie titular.

Cluburile din Liga 1 au contestat vehement aceasta reglementare, si in multe cazuri au dus-o in derizoriu, prin schimbarea in primele minute a titularului de sub 21 ani. Astfel, in sedinta Comitetului Executiv al FRF de azi, noua regula obliga echipele sa foloseasca un singur fotbalist U21.