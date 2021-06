"Ronaldo trebuie sa iasa de pe teren pe targa!" Ziua in care portarul Belgiei l-a amenintat pe Cristiano

Belgia - Portugalia e astazi, de la ora 22:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Cum sa il opresti pe Cristiano Ronaldo? Putini au reusit asta in 20 de ani de cariera profesionista a portughezului. Belgia trebuie sa gaseasca o solutie, dar preferabil nu ca fostul lor portar, Stijn Stijnen, in 2007.

In acel an, o Belgie mult mai putin competitiva decat nationala de azi, juca impotriva Portugaliei in preliminariile Euro 2008. Iar cand Gazet Van Antwerpen i-a luat un interviu portarului de atunci al reprezentativei, Stijnen a dat o declaratie socanta: "Dupa doua minute trebuie sa il vanam pe Cristiano Ronaldo, astfel incat sa nu mai poata juca si sa iasa de pe teren cu targa. Nu le cer coechipierilor mei sa ii rupa picioarele, dar trebuie sa intram tare, la tibie!"

Cum s-a terminat meciul? Cu o victorie categorica, cu 4-0, si o dubla Cristiano Ronaldo. Portughezul, surprinzator, nu s-a suparat pe portarul belgian: "Stijnen si-a cerut scuze la finalul meciului si i le-am acceptat. Astfel de lucruri se intampla in fotbal, nu trebuie sa cream o drama din asta. Cel mai important lucru e ca am castigat."