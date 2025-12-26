Ultima aventură a lui Victor Pițurcă a fost pe banca Universității Craiova, formație la care a antrenat în doar 16 meciuri și de care s-a despărțit în ianuarie 2020. De la acel moment, fostul selecționer nu a mai fost implicat în fenomen.

Victor Pițurcă: "Numai o echipă din Golf mă poate convinge să revin în antrenorat. În România, numai Steaua, dar nu ca antrenor"



Pițurcă nu se gândește însă la retragere și spune că ar mai antrena doar la o echipă din țările arabe cu obiective mărețe. În ceea ce privește revenirea în fotbalul românesc, tehnicianul anunță că ar putea fi convins doar de Steaua, însă nu într-un rol de antrenor.



"Nu îmi doresc acum să intru în fenomen. Numai o echipă din Golf, din primele 3 locuri. Cine știe, dacă ar fi un proiect care să mă intereseze, aș putea fi convins.



În România? Numai Steaua, dar nu ca antrenor. Dacă ar fi nevoie de mine, vă dați seama că ar fi o muncă fantastică. Nu va fi ușor pentru Steaua nici dacă va veni cineva cu milioane de euro.



Nu m-am gândit încă la retragerea din antrenorat. Mai visez câteodată. Mai ales când se termină campionatele și vezi bucuria celor care câștigă, oameni cu trofee, îi vezi pe cei care suferă, care retrogradează. Te cuprinde nostalgia și te gândești", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Pe lângă mandatele de la Steaua și de la echipa națională a României, Victor Pițurcă a mai antrenat la echipele din Craiova și la Al Ittihad.

Pițurcă, despre situația Stelei: "Trebui să vină o mână de ajutor din partea politicului"



Pițurcă, fost mare jucător al Stelei și unul dintre susținătorii "militarilor" din liga a doua, se arată dezamăgit de ceea ce se întâmplă cu echipa lui Daniel Oprița, care în continuare nu are drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizate.



"E păcat pentru că un club cu o asemenea istorie în spate nu are dreptul să promoveze în prima ligă. Cred că ar trebui să se facă ceva, să vină o mână de ajutor din partea politicului. E Steaua! S-a dovedit că echipa Steaua este echipa Armatei, cea care este în liga a doua.



Ar trebui să se facă ceva în acest sens. Nu s-a vrut. Am avut încredere în ministrul care și-a dat demisia (n.r - Ionuț Moșteanu). Credeam că aveam o șansă mare pentru campionatul viitor, dar acum să vedem cine va fi ministru, pentru că acum e un interimar (n.r - Radu Miruță)", a mai spus Pițurcă.

Cu patru etape rămase de disputat din sezonul regulat al ligii a doua, Steaua ocupă locul 8, cu 30 de puncte, două sub ultima poziție care duce în play-off.

