Mario Camora poate fi subiectul unui studiu de caz pentru jucătorii români din Superliga noastră. Pentru că, deși bate spre 40 de ani, portughezul pe care l-am naturalizat pentru prima reprezentativă, nu dă semne de slăbiciune. Din contră!

Camora a fost titular și integralist, în decurs de trei zile, atât în CFR Cluj – Paksi (3-0), cât și în Rapid – CFR Cluj (1-1). La interviul de după partida din Giulești, el a explicat cum de rezistă din punct de vedere fizic, în ciuda vârstei sale.

„Secretul e că mă pregătesc bine. Încerc să am mare grijă de mine. Îmi place să joc din 3 în 3 mine. Te recuperez, joci, te recuperezi joci și eu prefer așa decât să stau o săptămână între două meciuri. Prima repriză am controlat-o noi, puteam să mai dăm un gol. După pauză, am luat gol prea repede. E un rezultat echitabil. Prima repriză a noastra, a doua a aparținut Rapidului. Voiam să câștigăm acest meci, dar e un rezultat pozitiv pentru noi. Puține echipe vor câștiga aici. Pentru noi, acum e important să ne odihnim și să fim pregătiți pentru meciul din Europa, cu Lugano“, a spus Camora.