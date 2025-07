Mirel Rădoi i-a răspuns lui Mihai Rotaru: „Trebuia să-l bag, nu mai conta asta”

Mirel Rădoi a explicat schimbările din meciul cu UTA

Mirel Rădoi a prefațat duelul cu FC Argeș, din Bănie și a vorbit despre schimbările de la meciul cu UTA, criticate de Mihai Rotaru.

La Conferința de presă de dinaintea etapei a 2-a, antrenorul oltenilor a fost întrebat despre ceea ce a declarat finanțatorul Universității Craiova după remiza cu arădenii, din prima rundă.

Rădoi a evitat să îi ofere un răspuns direct lui Rotaru, dar a explicat motivul pentru care a făcut respectivele mutări în teren.



„(n.r. Ce aveți să îi transmiteți lui Rotaru după ce a criticat schimbările?) Nu vreau să intru în polemică, nu o să vă răspund. S-a discutat și despre schimbări — under cu under pe dreapta, Gașpar în locul lui Mihnea Rădulescu, Romanchuk a cerut schimbare, singurul fundaș disponibil era Fălcușan, așa că trebuia să-l bag, nu mai conta dacă era under sau nu.

S-a făcut tam-tam cu Anzor și Crețu — sunt doi jucători de echipă națională, oricând pot fi titulari. Cine se antrenează mai bine în spatele meciului, acela joacă titular. Și FCSB, dacă ne uităm, a întâmpinat dificultăți. E una dintre echipele cu cele mai puține schimbări. E normal, e și o modificare de sistem. Am zis înainte de partidă că o să fie probleme. Mă așteptam, tactic, să avem mai multe probleme decât am avut”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.