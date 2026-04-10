Mirel Rădoi a anunțat că viitorul nu pare unul prea bun pentru Daniel Bîrligea, întrucât atacantul este în continuare accidentat și nu pare să revină prea curând.

Mirel Rădoi, anunț îngrijorător pentru Bîrligea

Antrenorul de la FCSB a anunțat că Bîrligea va efectua și alte investigații medicale și speră să îl aibă înapoi sub comanda sa în cel mai scurt timp cu putință. Până atunci, însă, Rădoi va trebui să se bazeze pe ceilalți atacanți din lot, Mamadou Thiam, David Miculescu și Alexandru Stoian.

”Situația lui Bîrligea nu este prea bună în acest moment, nu putem conta pe el la partida următoare, așteptăm în continuare investigațiile de la săptămână la săptămână, testele pe care le va da, dar la partida de mâine va lipsi. Să sperăm că perioada următoare nu va fi una foarte lungă pentru el.

După aceea, schimbări, vom vedea în funcție de cum se vor antrena, apoi vom lua o decizie în funcție de parametri, de implicarea lor, sper să nu mai apară probleme de sănătate, pentru că au simțit și după partida cu FC Botoșani o doză mare de oboseală, am încercat ca anumiți jucători să vină să facă refacere”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.