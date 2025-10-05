Deși echipa sa a pierdut și a jucat mai bine de o jumătate de oră în inferioritate numerică, tehnicianul și-a lăudat jucătorii, dar a lansat un atac dur la adresa arbitrajului.



Partida a fost decisă de un penalty transformat de Florin Tănase în minutul 39, iar soarta oltenilor a fost îngreunată și mai mult de eliminarea lui Alexandru Cicâldău, pentru cumul de cartonașe galbene, în minutul 58.



Rădoi, mulțumit de jucători, furios pe "împărați"



În ciuda rezultatului negativ, Rădoi s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi: "A fost un meci controlat în totalitate de Craiova. Am început bine meciul, cu acele două ocazii. Sunt foarte mulțumit de băieți, cum au interpretat această partidă. Chiar n-am ce să le reproșez. Am avut posesie și 10 contra 11, ocazii, chiar nu am de ce să fiu supărat", a spus tehnicianul.



Nemulțumirea antrenorului a fost direcționată în totalitate către brigada de arbitri condusă de Istvan Kovacs. Rădoi a criticat vehement maniera de arbitraj, considerând că spectacolul fotbalistic are de suferit.



"Nu e nicio tragedie, chiar sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. În afară de cele două echipe, mai sunt alții pe teren și își permit să se facă de râs. Spectacolul ăsta nu va mai aduce oamenii la stadion. Ei sunt împărați", a tunat antrenorul Craiovei.



Ca formă de protest, Rădoi a anunțat că va boicota o întâlnire la care cluburile au fost invitate: "Singura formă de protest… Miercuri am fost invitați, eu nu mă duc. Asta este singura formă de protest. Nu la Comisie, cluburile au fost chemate pentru o discuție, dar eu nu mă duc. La ce s-a întâmplat în seara asta, n-am de ce să mă duc", a încheiat Rădoi, amintind și de o fază controversată de la un meci anterior, cu Universitatea Cluj.

