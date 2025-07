Oltenii au primit vizita piteștenilor vineri seară pe ”Ion Oblemenco”, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Mirel Rădoi a înregistrat toate cele trei puncte și a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasament.



Mirel Rădoi a lăudat doi jucători de la Universitatea Craiova și a răspuns categoric după ce a fost întrebat: ”Pleacă Nicușor Bancu?”



Mirel Rădoi i-a lăudat pe Assad și pe David Matei, doi jucători veniți la Craiova în această perioadă de mercato. Antrenorul oltenilor a subliniat că Matei, transferat de la FCSB, este un copil extrem de serios și că ar fi meritat să joace mai mult vineri seară.



Cât despre o eventuală plecare a lui Nicușor Bancu, Mirel Rădoi a sugerat că dacă fundașul continuă bunele evoluții, un transfer este iminent.



”Pare o partidă ușoară, dar nu a fost chiar așa. FC Argeș, foarte agresivă, compactă. Cred că o să adune multe puncte și nu cred că multe echipe vor câștiga foarte ușor cu FC Argeș.



Astea sunt supărările, dacă se creează o fază, un șut de la distanță, un dribling, nu știi. Atunci dezamăgirea nu e atât de mare. Dar, momentele astea de vizibilitate maximă, că mingea e statică, nu e în dinamica jucătorilor, știm unde vine mingea... Normal că apar și momente de-astea.



Eu cred că mai toate echipele o să aibă ocazii contra noastră. Noi ne asumăm situații. Suntem șapte în jumătatea adversă. Toată lumea a observat asta, de asta o și spun, că nu e un mare secret. Sper să găsim resurse.



Era normal, pentru că am și mărit talia. Asta a fost una dintre problemele noastre sezonul trecut. Din cauza taliei, nu am putut să fructificăm multe ocazii. Anul ăsta încercăm. Exersăm mai mult. Dinamica. Punem un accent mai mare față de cum am pus sezonul trecut. Acum, cumva, datorită taliei, trebuie să încercăm ca lucrurile astea să se desfășoare într-un mod normal.



În mare, așteptările erau normale. Assad să nu aibă foarte multe realizări, cu o linie de trei în spate care avea dublaj. E un jucător cu calitate care va avea cât de curând reușite.



Apoi, Matei a debutat. Poate să joace număr 8, al doilea mijlocaș central, număr 10. Pe mine asta m-a făcut să-l aduc la Universitatea Craiova. Toți mi-au vorbit foarte frumos de copil. E un copil serios, provine dintr-o familie cu educație. Cred că merita mai multe minute în seara asta. Mi-a fost frică de o accidentare și să nu rămânem cumva în 10. E un jucător care are calități de viitor.



Nici eu nu am o baghetă magică, și eu aș vrea să câștigăm toate partidele, dar din păcate nu putem. Cred că primul și cel mai important test pentru această echipă e dubla cu Sarajevo.



(n.r. despre Sarajevo, adversara din turul doi preliminar Conference League) O echipă care are același sistem ca al nostru. În mare, aceleași situații de pressing. Ne convine, cumva, dar echipa care va fi mai concentrată la finalizare va putea câștiga această 'dublă'.



(n.r. Pleacă Nicușor Bancu?) Dacă continuă așa, s-ar putea!”, a spus Mirel Rădoi.



Rober Sierra a înscris un autogol în minutul 16, iar Leard Sadriu a restabilit egalitate aîn minutul 36. Mihnea Rădulescu a stabilit scorul primei reprize, 2-1, în minutul 39, iar Ștefan Baiaram a închis tabela de marcaj în actul secund, în minutul 52.