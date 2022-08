Mirel Rădoi a fost prezentat la Universitatea Craiova: "Nu pot spune că vom câștiga campionatul". Principalele declarații

Mirel Rădoi, prezentat la Universitatea Craiova

17:03: Rădoi, despre transferuri: "O evaluare a lotului nu am cum să fac. Una e ce am văzut în exterior, alta e ce voi vedea la antrenament. N-am cum să-ți spun câți jucători vreau și pe ce poziții"

16:50: Rădoi, despre alte oferte primite în ultima perioadă: "Am fost anumite discuții în România și în străinătate, nu s-au concretizat din cauza condițiilor puse de mine. Înțeleg că și altora le e greu să lucreze cu mine, dar astea sunt condițiile. Mă bucur că, până la urmă, cineva le-a acceptat"

16:48 Rădoi explică primul lucru pe care vrea să îl schimbe: "Aștept o schimbare de atitudine. Vom avea două zile în care vom lucra tactic principiile nostre pentru această partidă, dar și în general. E clar că nu le pot da prea multe informații, e perioadă foarte scurtă, dar atitudinea va trebui schimbată"

16:47: Rădoi, despre obiective: "Acum e prematur să vorbim de obiective mărețe, din moment ce ne aflăm pe locul 9. Cel mai important e să ne calificăm joi. Apoi, obiective intermediare. Nu o să mă auziți să spun că am venit să câștig campionatul. Nu pot spune așa ceva, nu o să auziți așa ceva. E ceva virtual, nu e palpabil".

16:44: Rădoi anunță că Ionuț Vînă și Dan Nistor revin în lotul Universității Craiova: "Vor fi în programul echipei. Asta am vorbit cu nea Sorin și Marian. Vor reveni la programul echipei pentru că vreau să am toți jucătorii. Numeric nu stăm grozav. După aceea, vom avea discuții și vom stabili. Dar da, se vor întoarce la echipă"

16:42: Rădoi spune că nu va impune anumite transferuri conducerii: "Nu sunt de acord ca eu să aduc jucătorii. Va trebui ca lucrurile să fie foarte clare, ambele părți să fie de acord cu aducerea unor jucători. Acel jucător poate fi de oriunde dacă el se potrivește criteriilor stabilite de noi"

16:40: Mirel Rădoi, despre staff-ul său: "Constantinovici are un contract cu FRF. Vom vedea cum vor decurge lucrurile, nu vrem să intervenim în problemele FRF. Încercăm să stăm deoparte și să nu facem probleme nimănui. Nici nouă nu ne-ar cădea bine dacă cineva ne-ar lua un membru din staff".

16:38: Mirel Rădoi explică de ce acceptat abia acum să semneze cu Universitatea Craiova: "De ce acum? Condițiile au fost altele acum. N-aș vrea să speculeze că partea financiară a contat mai mult sau mai puțin. Condițiile au fost altele și au fost acceptate de ambele părți. De aici încep să-mi fac cartea de vizită. Va trebui să fim concentrați. Sunt nerăbdător să încep munca. Personal, nu mai aveam răbdare să stau acasă. La un moment dat, chiar și familia mă punea să fac ceva, așa că a trebuit să vin undeva. Până acum, doar vedeam meciuri, citeam cărți, iar lucrul ăsta mă furta.".

16:36: Mirel Rădoi îi mulțumește lui Laszlo Balint: "Trebuie să recunosc să sunt puțin emoționat. Mă bucur să fiu alături de voi. Nu o să auziți cuvinte mărețe de la mine. Am venit să muncesc și să rezolv problemele care sunt. Dacă nu erau probleme, probabil n-aș fi fost aici, iar Laszlo Balint ar fi rămas. Vreau să-i mulțumesc lui și staff-ului pentru ce a făcut. De aici, trebuie să preluăm lucrurile pozitive și să rezolvăm lucrurile care n-au funcționat. Indiferent despre ce mari performanțe vorbim, ele pot fi făcute doar dacă luăm fiecare partidă în parte"

16:30: Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, face primele declarații: "În baza unei analize a clubului, s-a decis rezilierea contractului cu Balint. Apoi, l-am contactat pe domnul Rădoi pentru un contract pe doi ani. Noi ne punem mari în speranțe în colaborarea cu Mirel. E un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. Cariera de jucător a început-o tot aici, la Craiova, sub comanda mea, la Extensiv"

16:25: Mirel Rădoi a sosit la Stadionul Ion Oblemenco. Urmează conferința de presă.

După patru etape de Superliga, conducerea din Bănie a decis că timpul lui Laszlo Balint la echipă s-a sfârșit. Universitatea a anunțat pe Facebook despărțirea de antrenor și că va reveni cu mai multe informații. Astfel, la 16:30 se va organiza o conferință de presă în sala „Sebastian Domozină”.

Mirel Rădoi va fi prezentat drept noul tehnician al Craiovei. Însă, asta înseamnă că trece peste cuvântul său. La sfârșitul lunii mai, fostul selecționer spunea că nu ia echipe din mers și preferă să ia totul de la zero.

„Vom vedea încotro o apuc în noul sezon. Mi-e dor, vreau să antrenez, sper să apară ceva. Dacă nu, continui cu lectura până voi putea pune teoria în practică. Dacă este ceva interesant în Liga 1, de ce nu?

Vreau să antrenez o echipă de club. N-aș putea să spun că în străinătate, pentru că atunci s-ar specula că e campionatul României prea slab pentru Rădoi.

Sper ca vara asta să revin. Am tot ezitat să iau echipe care mai aveau 6-7-8 etape și să iau echipe cu tot cu pregătire, cu totul de la zero. N-am o problemă cu România.

Vreau ca lucrurile să fie serioase. Nu mă aștept să am un contract pe patru ani, dar nici nu mă aștept să mă dea afară după trei luni.”, au fost cuvintele lui Rădoi, potrivit Digisport, la finalul lunii mai.

Rădoi, la Craiova!

Din informațiile GSP.ro, Mirel Rădoi a semnat un contract pe doi ani cu formația din Bănie. Conducerea a trebuit să plătească salariile compensatorii lui Laszlo Balint, în valoare de 50.000 euro, conform Digisport, pentru a-i face loc fostului selecționer la cârma echipei.

Rădoi îi va întâlni în Oltenia pe Nicușor Bancu și pe Andrei Ivan, jucători pe care i-a coordonat la națională în perioada petrecută ca selecționer (2019-2021).

Bancu este căpitanul Universității, se află la Craiova încă din vara anului 2014, mai are contract până la finalul lunii iunie 2024 și este cotat la 1.7 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Ivan a fost adus de la Krasnodar în 2019 pentru 1.5 milioane de euro și mai are un singur an de stat la gruparea din Bănie până îi va expira contractul.