Mircea Rednic rupe tăcerea, după trei luni: ”Am antrenat o echipă făcută de Mureșan și Filip. Știu ce spun!”

Șefii lui Dinamo au argumentat atunci acea decizie după ce Rednic își anunțase planul de a da afară mai mult de 11 jucători. Chiar și fără Rednic, la Dinamo au plecat mai mult de 11 jucători și au venit nu mai puțin de 16.

„Care e calitatea în plus pe care au adus-o cei 16? Dacă Dinamo a ajuns ca jucătorii să decidă antrenori și jucătorii să decidă jucători care vin la echipă... deci eu când am preluat Dinamo, venea după șapte înfrângeri consecutive.

Am antrenat jucători aduși de Mureșan și de Filip. Și știu ce spun! Eu am spus-o că e o perioadă grea, era foarte greu să găsești jucători buni. Am adus șase jucători dintre care trei au venit în probe. Singurul meci câștigat de Mircea Rednic la Dinamo a fost fără Filip, fără Matei, fără Torje!”, a spus Mircea Rednic, la Digi Sport.

Pentru Mircea Rednic, a fost mandatul cu numărul cinci la Dinamo și, fără îndoială, cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, are o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

În total, Rednic a adunat 179 de meciuri pe banca lui Dinamo.