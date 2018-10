Ministerul Sanatatii verifica modul in care a decurs interventia medicilor in cazul mortii lui Ilie Balaci

Ministrul Sanatatii a anuntat ca va face verificari in cazul mortii lui Ilie Balaci.

O echipa de control de la Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru Situatii de Urgenta verifica daca au fost respectate procedurile si protocoalele medicale in cazul interventiei la fostul fotbalist Ilie Balaci, care a murit duminica, in urma unui atac cerebral.

"Echipele de control pentru Ambulanta si SMURD sunt echipe comune - Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Sanatatii. Echipa de control va fi formata din specialisti ai MS si ai DSU. (...) Ne-am autosesizat in urma informatiilor aparute in spatiul public. Cred ca este de datoria noastra sa facem asta", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Potrivit ministrului, in "maxim doua zile" se va afla daca au fost respectate procedurile in acest caz.

"Se verifica aceste lucruri - respectarea procedurilor, a protocoalelor. Concluziile vor fi foarte rapide. Cred ca in maxim doua zile vom afla exact daca s-au respectat aceste proceduri. In ceea ce priveste medicatia prescrisa de catre medic, acela este un alt lucru. Este o verificare pe care o sa o faca Directia de Sanatate Publica, iar daca familia doreste sa sesizeze Colegiul Medicilor. Noi, daca vom constata ca exista discrepanta sau suspiciuni, vom sesiza noi la randul nostru", a precizat Sorina Pintea.

Ea a subliniat ca, in cazul in care se va constata ca au existat erori, atunci cei care au gresit vor suporta rigorile legii.

Fostul mare fotbalist Ilie Balaci a murit duminica la varsta de 62 de ani, in urma unui atac cerebral. El a castigat trei titluri de campion al Romaniei si patru Cupe ale Romaniei cu Universitatea Craiova, echipa pentru care a evoluat in cea mai mare parte a carierei. A mai evoluat la FC Olt si Dinamo. S-a retras din activitate in 1988.