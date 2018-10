GOOOOL PUSCAS! A marcat primul gol pentru Palermo, la 3 minute dupa ce a intrat in teren. VIDEO

Lui George Puscas ii merge din ce in ce mai bine!

Dupa saptamana de vis de la nationala U21, Puscas s-a intors cu gol si in Italia. Atacantul a decis derby-ul cu Lecce la numai 3 minute dupa ce a intrat in teren. Puscas a inscris in minutul 85, cu o executie in forta din interiorul careului. E prima sa reusita in tricoul echipei care a platit 3 milioane de euro pentru a-l transfera de la Inter, in aceasta vara.