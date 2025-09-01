Mihai Stoica a reacționat dur după fazele discutabile de arbitraj, trimițând un mesaj direct către centralul partidei, Sebastian Colțescu.



Managerul general al campioanei s-a referit în special la momentul din minutul 83, când mingea șutată de Adrian Șut l-a lovit în cot pe Adrian Păun. Colțescu nu a fost chemat să revadă faza la monitor, decizia aparținând brigăzii VAR conduse de Ovidiu Hațegan.



Mihai Stoica a răbufnit: „Dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty”



„Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”, a scris Stoica pe Facebook.



FCSB a cerut și un alt penalty, în minutul 80, când Denis Alibec a fost tras de tricou în careu de Matei Ilie, însă nici de această dată arbitrul nu a fost invitat să revadă faza.



CFR Cluj - FCSB 2-2

CFR a deschis scorul în minutul 19 prin Djokovic, după un corner executat de Korenica. Florin Tănase a egalat din penalty, în minutul 43, bifând al 15-lea său gol consecutiv de la punctul cu var în Superligă.



Clujenii au intrat însă în avantaj la pauză, după reușita lui Emerllahu din prelungirile primei reprize. În partea secundă, roș-albaștrii au presat și au fost răsplătiți abia în minutul 87, când Cisotti a trimis imparabil cu capul pentru 2-2.

