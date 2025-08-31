FCSB s-a văzut condusă la finele primei reprize cu 2-1, dar a mai încasat o lovitură înainte de pauza competițională.



Mihai Popescu (32 de ani) a văzut cartonașul galben și nu va putea fi la dispoziția lui Elias Charalambous pentru următoarea etapă, pe care FCSB o va disputa tot în deplasare, cu Csikszereda.



Mihai Popescu, iertat de roșu în CFR - FCSB!



Lindon Emerllahu a înscris pentru 2-1 după o respingere a lui Ștefan Târnovanu, însă cu câteva secunde înainte de gol a existat un fault al lui Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu. Sebastian Colțescu a lăsat jocul să curgă și nu l-a sancționat pe fundașul lui FCSB, care avea deja un galben.



Având în vedere că ar fi fost vorba de un al doilea cartonaș galben pentru Mihai Popescu și nu de o eliminare directă, VAR-ul nu a putut interveni.



Partida marchează primul meci al lui Andrea Mandorlini pe banca lui CFR Cluj în fața propriilor suporteri, în Superliga, însă tehnicianul italian are o misiune infernală: trebuie să redreseze o echipă care scârțâie pe teren propriu în fața unui adversar aproape invincibil în deplasare.

