Mihai Stoica, ironii la adresa rivalilor: „Rapid e daună totală!” 

În etapa a 18-a a Ligii 1, Farul nu a avut milă de Rapid și s-a impus cu 2-0. Reușitele lui Ghiță și Ciobanu i-au propulsat pe constănțeni pe locul 4 în campionat, în timp ce giuleștenii sunt pe ultima poziție de playoff, 6, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova și FC Botoșani, toate trei cu 28 de puncte.

Însă, Mihai Stoica este de părere că Rapid nu are un lot care să emită pretenții la primele 6 locuri. De asemenea, managerul general al FCSB-ului susține că atunci când nu se poate baza, sau dorește să-i menajeze pe jucătorii cu experiență, Mihai Iosif are o sarcină dificilă.

„Am mai spus că Rapid are probleme, are probleme pentru că nu are lot. E foarte greu să înlocuiască jucătorii cu experiență. Farul are față de play-off, dar Rapid nu. Rapid e daună totală!”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.

FCSB și Rapid se vor întâlni se vor întâlni peste două etape, pe 15 decembrie, în runda 20 a Ligii 1.

