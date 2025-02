Cele două tabere au început deja schimbul de replici, subiectul care a aprins cel mai mult discuțiile find delegarea lui Radu Petrescu, un arbitru pe care Marius Șumudică nu și l-ar fi dorit la centru în derby.

Mihai Stoica: "Am visat că jucam Supercupa cu Metalul Buzău pe Arenă"



Miercuri seară, după ce s-a stabilit tabloul complet al sferturilor de finală din Cupa României, Mihai Stoica a postat un mesaj pe Facebook: "Am visat că jucam Supercupa cu Metalul Buzău pe Arena. Și în deschidere cântau Rolling Stones".



Pentru ca Supercupa "visată" de Mihai Stoica să aibă loc, FCSB ar trebui să câștige titlul, iar Metalul Buzău Cupa României. Divizionara secundă este calificată în sferturile competiției, unde va înfrunta chiar Rapid.



Metalul Buzău a reacționat cu umor la postarea lui Mihai Stoica: "Propunem ca Mick Jagger să anunțe echipele, să intrăm pe teren pe Start me up și să ieșim pe You can’t always get what you want... dar asta depinde de scor".

Cum arată sferturile de finală din Cupa României



CFR Cluj – Universitatea Craiova

Farul Constanța – Unirea Alba Iulia

ACSM Reșița – AFC Hermannstadt

Metalul Buzău – FC Rapid 1923



Programul din Cupa României