Mihai Stoica îl critică pe Mircea Rednic: ”Un antrenor mare nu face asta!”

”Câinii” au avut victoria în mână, conducând până în minutul 93. Însă, lipsa de atenție a jucătorilor a făcut ca rezultatul să fie unul dezastruos. La final, câțiva dintre fotbaliștii lui Rednic au fost dezbrăcați de tricouri de suporterii echipei, nemulțumiți de înfrângerea suferită.

Mircea Rednic a dat vina pe jucători pentru eșecul cu Mioveni, însă Mihai Stoica consideră că un antrenor de calitate nu trebuie să facă asemenea afirmații.

„Sigur că Rednic are dreptate în ce spune. Dar, teoretic, un antrenor, mai ales unul cu experienţă, discută cu jucătorul sau, eventual, jucătorul şi colegii lui, nu îl face praf în faţa camerelor de luat vederi. Dar, de multe ori, sunt antrenori care încearcă, pasând pe jucători, să scape ei!

Nu spun că face asta Rednic acum, dar nu e normal. La carte aşa spune: «Un antrenor mare nu dă în jucători în public, ci în discuţiile pe care le poartă cu ei». Avem foarte mulţi antrenori care dau în jucători, vai de mine!”, a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.

Mircea Rednic, dur cu jucătorii săi după meciul cu CS Mioveni

Antrenorul a fost extrem de critic cu portarul său, în special, după ce Dinamo a încasat două goluri în prelungiri, fiind învinsă de CS Mioveni.

"Aici a fost o greşeală individuală. Nu ai voie să faci aşa ceva. Nu avea voie Iliev să iasă din poartă. Nici nu a atins mingea. Nu poţi să iţi baţi joc de munca unei echipe. Eu chiar nu il inţeleg. Şi meciul trecut la fel. Nu se poate să nu te concentrezi in ultimele cinci minute.

Aici a fost o greşeală individuală. Dacă gresea unul tanar mai ziceam. Ce căuta el acolo pe 6 metri? Se repetă greşeala din meciul cu Târgovişte. Nu e păcat să-ţi baţi joc de munca colegilor tăi? Am fost obligat să schimb, că nu am multe soluţii. Noi am pierdut, nu că cei de la Mioveni au avut cine ştie ce ocazii.

Noi am avut 3 puncte şi nu e prima oară. Nu se poate, un pic de concentrare, şi la jucători cu experienţă. Sunt foarte supărat, nu e prima greşeală. E păcat, veneai după o victorie. Au fost puţini mai buni cei de la Mioveni în prima parte, dar am echilibrat în repriza a doua.

Am avut câteva contraatacuri unde nu a fost ultima pasă bună. Tuturor le-am dat şansă, aţi văzut. Unii pe care i-am adus deja şi-au reziliat. Dacă tu în 45 de minute cu Mioveni nu câştigi un duel, nu ai ce căuta aici", a spus Mircea Rednic după meci.