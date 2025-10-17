George Găman (40 de ani) a comis o eroare de proporții în restanța FK Csikszereda - CFR Cluj 2-2, disputată joi seară. În minutul 85, la 2-1 pentru oaspeți, centralul a încălcat protocolul VAR, după ce a oprit jocul pentru un fault inexistent asupra lui Hindrich cu câteva fracțiuni de secundă înainte ca gazdele să trimită mingea în poartă. Având în vedere că jocul fusese oprit, VAR-ul nu a mai putut interveni.

Mihai Stoica, după gafa lui George Găman din Csikszereda - CFR Cluj: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"



În astfel de faze, protocolul VAR prevede ca arbitrii să aștepte încheierea fazei, iar abia ulterior să își anunțe decizia.



Mihai Stoica, unul dintre cei care l-au contestat și în trecut pe George Găman, este de părere că arbitrul din Craiova ar trebui exclus din arbitraj pentru o astfel de eroare.



"Găman a fluierat în timpul unei faze de gol. N-a mai ținut cont de VAR, de nimic. Lasă faza să curgă și după vezi! Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestie de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să i se strângă de mâna și să i se dea o diplomă, o medalie.



Așa trebuie să se întâmple cu un arbitru care nu ține de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, dar un arbitru nu ține cont de VAR", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.