FCSB și-a numit noul antrenor principal. După plecarea lui Leo Strizu (55 ani), roș-albaștrii l-au desemnat pe Elias Charalambous (42 ani) să se ocupe de echipă alături de Mihai Pintilii (38 ani) și staff-ul său.

Mihai Stoica le-a răspuns celor care îl contestă pe Elias Charalambous

Managerul general al FCSB-ului se declară încântat de colaborarea cu Elias Charalambous. Pe această cale, Mihai Stoica (57 ani) a ținut să-i taxeze pe cei care îl contestă pe tehnicianul cipriot, amintindu-le că și-ar dori să fie în postura acestuia: antrenor la FCSB.

„Comentarii malițioase vor fi tot timpul, mai ales din partea unora... Chiar dacă nu e sezonul strugurilor, sunt acri. Adevărul e că, am văzut și eu ieri niște struguri, prea mari erau boabele, parcă erau cu steroizi. Mi s-a părut că ceva, ceva se întâmplă. O fi atmosfera, o fi primăvara. E greu când îți dorești să fii undeva, iar ușile sunt cu cifru. Mă rog, nu știi cifrele, dar cifrul”, a spus Mihai Stoica.

Robert Niță l-a ironizat pe noul antrenor al FCSB-ului

Robert Niță (45 ani), un fost jucător care a evoluat atât pentru Steaua București, cât și pentru Rapid București, a vorbit despre Elias Charalambous, noul antrenor de la formația din Berceni.

„Spre deosebire de Leo Strizu are deja un plus câștigat la negocieri probabil. Se poate duce la baza de la Berceni, poate participa la antrenamente și are voie și în vestiar. Deja începe să semene a antrenor. Am văzut că i-a aruncat mingea lui Compagno să finalizeze.

A fost prezentat în fața grupului de către managerul de acolo, un lucru care nu s-a întâmplat cu Leo Strizu. Așa, dacă te uiți din afară, pare antrenorul principal în momentul de față și cred că unul dintre motivele pentru care a acceptat e că dă bine să ai FCSB în CV”, a spus Robert Niță pentru Fanatik.