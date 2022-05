Mihai Stoica explică motivul real pentru care Ivan Mamut a intrat pe teren la Universitatea Craiova - FCSB

Fără gol marcat în acest sezon și cu doar nouă meciuri jucate până la duelul de la Craiova, Ivan Mamut a fost cel care a cerut să intre pe teren, spune Mihai Stoica, care a explicat că atacantul croat avea "o poliță de plătit" fostei sale echipe, Universitatea Craiova.

Mihai Stoica explică motivul real pentru care Ivan Mamut a intrat pe teren la Craiova - FCSB

Managerul general de la FCSB a recunoscut că era resemnat înainte ca Mamut să marcheze și se mai gândea doar la securizarea locului secund din clasament.

Grație golului marcat de croat, FCSB a rămas în cursa pentru titlu cu șanse reale, când au mai rămas de disputat doar două runde.

"Singura explicație logică este că Mamut avea o poliță de plătit, asta era singura. Mamut le-a spus, el a fugit direct la Pintilii când a dat gol. A spus că are nevoie de 10 minute să dea gol. N-a dat un an și jumătate și a spus acum că are nevoie de 10 minute, simțea el că o să dea gol. Prima atingere, călcâi, gol, sănătate, nici acum nu pot să-mi șterg imaginea.

(n.r - Înainte de gol) Mă gândeam ca nu cumva să luăm gol ca să ne securizăm locul 2", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

CFR Cluj (54p) va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, acasă, în timp ce FCSB (52p) va evolua contra lui FC Voluntari, în deplasare. În ultima etapă a campionatului, cele două se vor întâlni în meci direct, cu bucureștenii gazde.

Ivan Mamut rămâne la FCSB

Gigi Becali a anunțat și primii doi jucători care vor semna prelungirea contractelor cu FCSB, în cazul în care titlul va ajunge la formația roș-albastră: Ivan Mamut, eroul din meciul cu Universitatea Craiova, și Andrei Dumiter, introdus și el pe final în duelul din Bănie.

"Mamut are contract oricum. El are contract pe doi ani, plus încă trei. Dacă, de exemplu, luăm campionatul... aduceți-vă aminte că Dumiter a dat gol în ultima secundă cu Piteștiul.

Dacă luăm campionatul, noi sigur vom intra în Europa League, unde sunt vreo 20 și ceva de milioane, nu mai contează o cheltuială de câteva sute de mii pentru doi jucători care ți-au purtat noroc. Mamut are contract, dar îi voi prelungi contractul și lui, și lui Dumiter", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Ivan Mamut (25 de ani) mai are contract cu FCSB până în 2023. Croatul a jucat în doar 10 meciuri din acest sezon, după transferul de la Universitatea Craiova, și a marcat un singur gol, duminică, pe Stadionul Ion Oblemenco.