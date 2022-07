Săptămâna aceasta, Carol-Eduard Novak (45 ani) a emis un ordin de minstru prin care cluburile sportive, de la fiecare disciplină, sunt obligate să aibă pe tot parcursul jocului 40% sportivi români.

Mihai Stoica (57 ani) a mărturisit că această măsură nu o afectează pe FCSB, care se bazează de ani buni pe tinerii jucători români. Totodată, managerul roș-albaștrilor a ținut să-l laude pe Eduard Novak pentru inițiativa pe care a avut-o și consideră că CFR Cluj nu va fi afectată de acest ordin.

Mihai Stoica: „Nu e dezavantajată CFR!”

„Cred că de mai bine de 30 de ani, Eduard Novak este primul ministru care face ceva pentru sport, care suferă. Eu am prins echipa națională a României campioană mondială, fără să fiu fan, nu cunosc niciun handbalist acum. Știu că există un portar de valoare la Dinamo, dar nu e român.

Am dat semnal clar noi, aducem străini pe postul pe care nu există jucători care să îndeplinească ceea ce cerem noi. Pe noi ne interesează echipele gen Universitatea Craiova, CFR. Nu e dezavantajată CFR, are portar român, îi are pe Manea și Burcă, titulari la națională, pe Camora, titular și el și jucător U21.

Nu cred că sunt probleme, nu cred că cineva își permite să țină jucători de națională pe bancă”, a decalrat Mihai Stoica la conferința de presă de prezentare a noului echipament de la FCSB.