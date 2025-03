Mihai Stoica a spus totul despre accidentații de la FCSB, înainte de derby-ul cu Dinamo: ”El nu e OK” / ”Va lipsi o perioadă”

FCSB a început play-off-ul cu un egal, scor 3-3 pe Arena Națională împotriva rivalei Rapid. Staff-ul tehnic are bătăi de cap înainte de următorul derby, cu Dinamo. Mai mulți jucători importanți sunt indisponibili.



Joyskim Dawa și Florin Tănase nu vor juca, cel mai probabil, în derby-ul cu Dinamo, în timp ce Daniel Bîrligea ar fi fost refăcut pentru această partidă.



Incert este și căpitanul Adrian Șut, absent de la ultimul meci al echipei naționale, cu San Marino, după ce ar fi simțit dureri la antrenamentul de duminică, sub comanda lui Mircea Lucescu.



FCSB va bifa și o revenire în derby-ul cu Dinamo. Accidentat în octombrie, în meciul cu PAOK Salonic, Mihai Lixandru este apt și va fi la dispoziția lui Elias Charalambous, așa cum a anunțat Gigi Becali.



Mihai Stoica: ”Tănase nu e OK” / ”Dawa va lipsi o perioadă”



„Tănase nu e OK, leziunea e leziune. Nu are nicio legătură cu ce a avut înainte. Interpretări de genul sunt făcute de oameni care n-au habar de ce face Marijana, ea face o recuperare mai rapidă.



La noi se află toate, avem foarte mulți care vorbesc. Ce, doar de la noi se duc la Marijana? Toată lumea de la CFR se duce acolo.



Singurul motiv pentru care am avut atâția accidentați e că s-au jucat foarte multe meciuri, și cu intensitate. Una e să joci în Cupă cu Agricola Borcea, preferabil pe un teren bun, alta e să joci cu Midtjylland.



Nu există un tipar, dacă era aceeași accidentare la Tănase atunci ziceam că s-a greșit ceva. La Tănase cum să fie recidivă când el a fost la Marijana, iar acum unde are leziunea nu poate interveni.



Situația lui Dawa o s-o aflăm când vine. O să ajungă mâine, o să vedem exact ce are. O să facă un RMN și aici, nu știm la momentul ăsta. E clar că va lipsi o perioadă. Nu vreau să discut despre asta, are un diagnostic de la echipa națională, e clar că este accidentat, cât de gravă este accidentarea o să vedem săptămâna asta.



Șut a făcut astăzi un examen RMN, nu se vede nimic (n.r. problemă musculară). Vedem mâine la controlul clinic, se va stabili ce și cum”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.