Mihai Stoica: "Toma este cel mai bun jucător U21 din România

Chiar dacă FCSB nu a dat niciun jucător la naționala U21 a României pentru meciurile din noiembrie cu Finlanda și Spania, Mihai Stoica consideră că Mihai Toma (18 ani) este cel mai valoros tânăr fotbalist din campionatul României, la ora actuală.



"Noi avem cel mai bun jucător U21, pe Mihai Toma", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Întrebat dacă îl consideră pe Toma mai valoros și decât dinamovistul Alexandru Musi, MM a răspuns: "Toma e peste toți. Cine nu crede, să nu se uite că joacă fundaș dreapta. Și pe Messi, dacă îl băgai fundaș stânga, nu îi venea ușor să joace. Eu asta văd și asta spun. Toma, dacă joacă pe postul lui, număr 10 sau atacant lateral stânga. La naționala U19 a jucat atacant lateral stânga și s-a distrat cu adversarii".



Toma a strâns 12 meciuri la FCSB în acest sezon, însă nu și-a trecut în cont vreun gol sau assist. Internaționalul U19 a fost folosit în unele partide inclusiv ca fundaș dreapta.



La ultimul meci jucat pentru România U19, Toma a înscris un gol și a oferit două pase decisive în victoria contra Islandei (3-0).

