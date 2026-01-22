GALERIE FOTO La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial

Marcu Czentye
Mirra Andreeva este una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale circuitului WTA, dar nu are o reputație de sfântă.

Mirra AndreevaGabriela RuseAustralian Open 2026Tenis WTA
Maria Sakkari (30 de ani, 53 WTA) a fost învinsă categoric de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA) în turul secund al Openului Australian, într-un duel care a stabilit numele adversarei Gabrielei Ruse, în runda a treia a competiției de mare șlem de la Melbourne.

Sportiva din Federația Rusă a câștigat în minimum de seturi în detrimentul jucătoarei din Grecia, scor 6-0, 6-4, în doar 67 de minute de joc.

Maria Sakkari îi reproșează Mirrei Andreeva că se bucură instigator la greșelile adversarelor

La capătul întâlnirii, Maria Sakkari i-a reproșat Mirrei Andreeva nesportivitatea afișată în timpul meciului într-un moment în care s-a bucurat la o eroare neforțată comisă de grecoaică.

Maria Sakkari a făcut 27 de greșeli neforțate în meciul cu Mirra Andreeva, care a comis doar 16.

„Cred că, în timpul unui meci, poți să fii foarte energică... dar modul în care unele jucătoare sărbătoresc punctele câștigate nu e potrivit. Nu am fost mulțumită cu asta. Dar, știți cum e, nu a mai repetat gestul, în restul partidei, asta a fost frumos din partea ei,” a declarat Maria Sakkari, în cadrul conferinței de presă organizate după meci.

La tensiunea partidei au contribuit și fanii greci din tribune, care, sub influența băuturilor alcoolice, au încercat să anime atmosfera, dar și să o deranjeze pe Mirra Andreeva, în anumite momente importante ale jocului.

Ruse - Andreeva, în Arena Rod Laver, pentru un loc în optimile Australian Open 2026

Vineri, 23 ianuarie, după ora 12:00, Mirra Andreeva o va întâlni, pentru prima oară în carieră, pe Gabriela Ruse.

Jucătoarea din București a ajuns în premieră în turul trei al Openului Australian, după victorii cu Dayana Yastremska (28 WTA) și Ajla Tomljanovic (78 WTA), conturate în minimum de seturi.

Ruse și Andreeva se vor duela în Arena Rod Laver.

