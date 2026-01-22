Maria Sakkari (30 de ani, 53 WTA) a fost învinsă categoric de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA) în turul secund al Openului Australian, într-un duel care a stabilit numele adversarei Gabrielei Ruse, în runda a treia a competiției de mare șlem de la Melbourne.

Sportiva din Federația Rusă a câștigat în minimum de seturi în detrimentul jucătoarei din Grecia, scor 6-0, 6-4, în doar 67 de minute de joc.

Maria Sakkari îi reproșează Mirrei Andreeva că se bucură instigator la greșelile adversarelor

La capătul întâlnirii, Maria Sakkari i-a reproșat Mirrei Andreeva nesportivitatea afișată în timpul meciului într-un moment în care s-a bucurat la o eroare neforțată comisă de grecoaică.

Maria Sakkari a făcut 27 de greșeli neforțate în meciul cu Mirra Andreeva, care a comis doar 16.

„Cred că, în timpul unui meci, poți să fii foarte energică... dar modul în care unele jucătoare sărbătoresc punctele câștigate nu e potrivit. Nu am fost mulțumită cu asta. Dar, știți cum e, nu a mai repetat gestul, în restul partidei, asta a fost frumos din partea ei,” a declarat Maria Sakkari, în cadrul conferinței de presă organizate după meci.

La tensiunea partidei au contribuit și fanii greci din tribune, care, sub influența băuturilor alcoolice, au încercat să anime atmosfera, dar și să o deranjeze pe Mirra Andreeva, în anumite momente importante ale jocului.

