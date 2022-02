Mihai Rotaru și-a luat gândul de la titlu și a anunțat noile obiective ale Universității Craiova

Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie, a anunțat noile obiective ale echipei sale pentru finalul de sezon. Dacă în vară și-a propus să aducă titlul pe ”Oblemenco”, omul de afaceri speră acum la o clasare pe podium și la câștigarea Cupei României.

Mihai Rotaru și-a luat gândul de la titlu și a anunțat noile obiective ale Craiovei

„Noi, la începutul campionatului, am crezut în titlu. Am crezut că aveam forța să o facem, au fost cele zece meciuri în care am avut o singură victorie, clar a ieșit din calcul titlul. Ne uităm la locul trei, la Cupa României, dar există un regret mare.

Din păcate, suntem departe. Noi facem analize săptămânal aici, nu există să nu ne intereseze. Borussia Dortmund, acum 7-8 de zile, a terminat pe locul șapte și au făcut o analiză internă. Concluzia a fost că ghinionul a avut o mare importanță în traseul lor”, a spus Mihai Rotaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf este pe locul cinci înainte de meciul cu FCU Craiova, cu 39 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a se distanța de locurile de play-out.

CFR Cluj este lider, cu 64 de puncte. Între cele două echipe sunt sunt 25 de puncte, echivalentul a 13 puncte în play-off.