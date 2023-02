Atacantul transferat de moldoveni în urmă cu un an, după despărțirea de Universitatea Craiova, a marcat un gol și a dat două pase de gol în victoria la scor cu Petrolul, 5-0, a treia victorie consecutivă în campionat, în mandatul lui Flavius Stoican. Roman II a „renăscut” la FC Botoșani, echipă care a avut încredere în el și a vorbit despre cum a fost primit.

„A fost o perioadă grea înainte de venirea domnului Flavius Stoican, pe care am depășit-o, suntem foarte bucuroși de acest lucru. Sper să menținem acest focus, acest ritm și să câștigăm în continuare puncte și vom vedea unde ne vom clasa la finalul campionatului regulat.

Mă simt foarte bine, e al doilea mandat aici, la FC Botoșani, m-am simțit bine și prima oară și acum, sunt foarte bucuros că pot ajuta echipa. Oamenii m-au primit bine, m-au respectat, m-am simțit foarte bine. M-am întors aici, dacă nu îmi era bine, nu o făceam, deci da, din punctul meu de vedere e echipa unde m-am simțit cel mai bine și sper să fie mult mai multe de acum înainte”, a declarat Roman II pentru SuperLiga Show.

3 goluri și 5 assist-uri a reușit în 20 de meciuri jucate în acest sezon cu FC Botoșani.

Momentele grele din cariera lui Mihai Roman, ținut departe de teren de „probleme cardiace”

În februarie 2020, Mihai Roman nu a mai putut face efort la recomandările medicilor, spunându-se despre el că a avut probleme serioase cardiace, ultimul său meci jucat fiind pe 14 decembrie 2019. Atacantul a revenit pe teren pe 27 octombrie 2021, trimis pe teren de Laurențiu Reghecampf, în optimile Cupei României, într-un meci jucat de Universitatea Craiova cu Minaur Baia Mare.

Operat de ablație cardiacă la Viena și dat „ca și retras din fotbal” la acea vreme, Mihai Roman a vorbit la aproape doi ani distanță despre evenimente, făcând dezvăluiri neașteptate.

„Nu, eu practic nu am avut niciodată probleme cu inima, au fost niște speculații, eram suspectat că aș avea o problemă, dar nu am avut o problemă în sine. Eu, practic, în acei doi ani am umblat să dovedesc că nu am acea problemă de care eram suspectat.

Am făcut toate controalele care există ca să dovedesc acest lucru și drept dovadă, așa a fost. Nu am fost în niciun caz speriat că nu voi mai juca, știam că nu am nimic, psihicul meu a fost întotdeauna foarte bun din acest punct de vedere, mereu mă vizualizam că o să fiu pe terenul de fotbal și că o să marchez.

Am încercat să îmi găsesc alte preocupări, nu puteam să fac nici antrenamente la nivel profesionist. Eram la Universitatea Craiova atunci și m-au susținut și ei, familia de asemenea. Am încercat să joc padball, am făcut-o foarte bine, am ieșit de două ori vicecampion național și am încercat să ajut și arbitrii din zona Doljului, era o selecționată pe care voiau să o înscrie să joace în Cupa României, m-au luat antrenor. O repriză stăteam pe margine, încercam să îi ajut, să îi pregătesc și o repriză stăteam cu ei pe teren.

Eu zic că mi-a fost de folos pentru că jucam pe teren mare și am reușit să îmi păstrez reperele, să nu îmi pierd de tot acele simțuri. A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele (n.r. meciul cu Petrolul) din acest sezon, s-a schimbat mentalitatea, foamea de rezultate, am avut răutatea de a spăla fața de la rezultatele cu Sepsi și Farul, ne-a insuflat răutatea, ambiția, știam că avem calitatea, dar ne-a ajutat să punem răutatea în practică și să ieșim din pasa proastă trecută.

FC Botoșani mi-a întins o mână, cred că și eu, la rândul meu am ajutat echipa și sunt foarte bucuros că am ales să vin aici”, a adăugat atacantul.