Primul meci al lui Nicolae Dică (42 ani), de la revenirea la FCSB, a fost un succes. Tehnicianul a învins-o pe Saburtalo Tbilisi, 4-2, pe Arena Națională, și a calificat-o pe vicecampioana României în turul 3 preliminar Conference League, unde o va întâlni pe Dunaksla Streda.

După meciul cu Tibilisi, Nicolae Dică (42 ani) a cerut întăriri la echipă, mai ales în compartimentul ofensiv. Mai mult, antrenorul roș-albaștrilor a fost surprins în tribună la meciul dintre FC Voluntari - FC Botoșani, încheiat cu victoria oaspeților, 0-1. Iar tot mai multe surse au susținut că Dică l-a monitorizat pe Mihai Roman (30 ani), pe care și-l dorește.

Mihai Roman, om de bază la FC Botoșani

Doar că Valeriu Iftime a preciză că, deocamdată, vârful nu este de vânzare, iar Gigi Becali (64 ani) nu l-a contactat în legătură cu un viitor transfer.

„Mihai Roman nu poate pleca acum. Are nevoie de un an de zile să joace la croazieră, să dea 20 de goluri pe sezon. Nu mi l-a cerut domnul Becali pe Mihai Roman. I-am zis că trebuie să se gândească la el și că nu există al club la care să facă asta. Parcă e din ecosistemul Botoșaniului. Are ambiție, muncește mai mult, l-am văzut și în Austria, parcă este altul”, a declarat Valeriu Iftime la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Sezonul trecut, de la revenirea la FC Botoșani, Mihai Roman a marcat 9 goluri și a oferit o pasă decisivă în 19 meciuri bifate sub comanda lui Marius Croitoru (41 ani).